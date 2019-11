Solide Haushaltspolitik, Investitionen auf Rekordniveau, mehr Geld für Klimaschutz, Soziales, Verteidigung und Familien: Die schwarz-rote Koalition will mit dem Bundeshaushalt 2020 zeigen, wohin es in der zweiten Hälfte der Legislatur gehen soll. An diesem Dienstag beginnt die Haushaltswoche im Bundestag, am Freitag soll der Etat beschlossen sein. Ein Überblick: