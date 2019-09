In einer Schlussrunde formulieren die Fraktionen nochmals ihre Haltung zum Haushaltsentwurf der Bundesregierung, zudem wird über die Finanzplanung des Bundes für 2019 bis 2023 diskutiert. Die Vorlagen werden anschließend zur federführenden Beratung an den Haushaltsausschuss überwiesen. Abschließend beraten wird der Etat in der zweiten Haushaltswoche ab dem 26. November, endgültig verabschiedet wird das Haushaltsgesetz am 29. November.