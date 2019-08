Der Wissenschaftler der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität verwies auf einen Versuch in den USA vor drei Jahren. Dabei habe man menschliche Stammzellen in Schweineembryonen injizieren wollen, was am Ende nicht erfolgreich verlaufen sei. Er selbst verfolge mit seinem Team den Ansatz der sogenannten Xenotransplantation. Ziel sei es, Schweineorgane für die Transplantation im Menschen zu verwenden. Dafür müsse man die Spenderschweine genetisch modifizieren, um Abstoßungsreaktionen zu verhindern. "Aber wenn man einmal die richtige Konstellation an genetischen Modifikationen gefunden hat, kann man diese Tiere ganz einfach über Zucht weitervermehren."