Aus seiner Sicht, so der evangelische Theologe, müsse der Staat nun eine flächendeckende Palliativversorgung schaffen und die Pflege kranker Menschen verbessern. "Er muss alles tun, damit möglichst wenige Menschen sagen: Was bleibt mir anderes übrig, als in Verzweiflung meinem Leben ein Ende zu setzen?" Es bestehe die Gefahr, dass sich Politik und Gesellschaft angesichts der demografischen Entwicklung und hoher Kosten dazu entschlössen, an der Pflege für Alte und Kranke zu sparen.