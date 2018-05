Popstar Ed Sheeran gab kürzlich ein Beispiel, was Gäste bei der Begrüßung falsch machen können. Er legte beim Händeschütteln seine linke Hand auf Prinz Charles' rechten Unterarm. "Das war ein Verstoß gegen das Protokoll", sagt Hanson. Die Queen muss zunächst mit "Ihre Majestät" angesprochen werden, im weiteren Verlauf der Konversation genügt "Ma'am". Das "a" wird dabei wie in "hamburger" ausgesprochen, nicht wie in "farm".