Polizei und Feuerwehr waren etwa in Berlin im Dauereinsatz.

Quelle: Annette Riedl/dpa

Gewitter und starker Regen haben vor allem im Nordosten Deutschlands zahlreiche Feuerwehreinsätze ausgelöst. In Berlin galt am Mittwochabend zeitweise der Ausnahmezustand - Einsätze wurden nach Dringlichkeit statt chronologisch bearbeitet.



Allein in der Hauptstadt gab es 116 wetterbedingte Einsätze, vollgelaufene Keller und umgestürzte Bäume machten der Feuerwehr schwer zu schaffen. Auch in Mecklenburg-Vorpommern und in Schleswig-Holstein mussten Helfer zu zahlreichen Einsätzen ausrücken.