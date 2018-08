Ein ICE der Deutschen Bahn. (Symbolbild) Quelle: Jan Woitas/ZB/dpa

Rauch in einem ICE hat zu einem Feuerwehreinsatz im Bonner Hauptbahnhof geführt. In dem Zug, der auf dem Weg von Hamburg nach Wien war, habe es aus noch unklarer Ursache eine leichte Rauchentwicklung gegeben. Das sagte ein Bahn-Sprecher. Menschen seien nicht verletzt worden.



Die Feuerwehr sei alarmiert worden. Die Fahrgäste seien in den anderen Teil des ICE umgestiegen, der seine Fahrt mit etwa einstündiger Verspätung fortsetzte. Wegen des Einsatzes verspäteten sich auch 17 andere Züge.