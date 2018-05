Da die Unternehmen nach US-Gnaden noch bis zu einem halben Jahr Zeit haben, ihre Geschäfte mit Iran einzustellen und die Sanktionen voll in Kraft treten, könnte man das veraltetet Abwehrgesetz also vielleicht noch modernisieren und auf die aktuelle Situation ummünzen. Allerdings dauern EU-Gesetzgebungsverfahren gewöhnlich länger. In der Frist von Teheran, also innerhalb von 60 Tagen das Gesetz zu reaktivieren, ist wohl als äußerst sportlich zu bewerten.