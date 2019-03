Merkel und der Präsident der Elfenbeinküste, Alassane Ouattara.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich angesichts von Hinweisen auf Sklaverei für ein europäisch-afrikanisches Vorgehen gegen den Menschenschmuggel in Libyen ausgesprochen.



Es müsse verhindert werden, dass Migranten "auf schrecklichste Weise in Lagern" gehalten oder sogar "gehandelt" würden, sagte sie beim EU-Afrika-Gipfel in Abidjan (Elfenbeinküste). Auch EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatten bereits ein Eingreifen gefordert.