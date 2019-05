Ein Landwirt fährt über ein trockenes Feld.

Quelle: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Angesichts der großen Trockenheit zeigt sich die EU-Kommission beunruhigt und stellt Hilfe in Aussicht. "Natürlich sind wir besorgt über die dramatischen Änderungen der Wettermuster in den vergangenen Jahren." Das sagte Agrarkommissar Phil Hogan in Brüssel. Während sich in Südeuropa Überschwemmungen häuften, herrsche im Norden Dürre.



Bei anhaltender Trockenheit könnte Deutschland nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes auf einen weiteren Dürresommer zusteuern.