Die Staats- und Regierungschefs der anderen 27 EU-Staaten müssen den Verlängerungsbeschluss am Mittwoch einstimmig fassen. Aber keiner von ihnen will offenbar die historische Verantwortung dafür tragen, dass die Briten mit einem großen Knall aus der EU ausscheiden. "Ein No Deal wird niemals eine Entscheidung der Europäischen Union sein", stellt der französische EU-Chefunterhändler Michel Barnier in Luxemburg klar. Premierministerin Theresa May hat nach den fruchtlosen Gesprächen mit Labour-Chef Jeremy Corbyn vergangene Woche bereits eine Verschiebung des Brexit bis zum 30. Juni

beantragt. Dies sei vor dem Sondergipfel am Mittwoch nun "die Untergrenze", heißt es aus EU-Kreisen.



Denn tatsächlich rechnet niemand damit, dass May in einigen Wochen schafft, was ihr in fünf Monaten nicht gelungen ist: Eine Mehrheit für die Ratifizierung des Austrittsabkommens im Unterhaus zu organisieren.