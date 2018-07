Oft geraten die Flüchtlinge in Seenot, und die Bundespolizei rettet sie vor dem Ertrinken. "In letzter Zeit sind auch sehr viele Kinder, viele Frauen an Bord", erzählt Bundespolizistin Esther Hecht, "die Kinder schreien, sind vielleicht zwischen zwei und sechs Jahre alt, manchmal auch frisch geboren, so dass wir die erst gar nicht erkennen, weil die Frauen die Säuglinge unter ihren Gewändern tragen."



Die Beamten sollen die Grenze eigentlich überwachen, Schleuser bekämpfen und illegale Einwanderung verhindern. Doch tatsächlich retten sie letztlich immer wieder Schiffbrüchige. "Wir dürfen sie auf See nicht mehr zurückschieben", sagt Bundespolizist Matthias Stoldt, "das ist international verboten, ich muss sie an Bord nehmen und ans Land bringen."