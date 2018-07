Sebastian Kurz, Bundeskanzler von Österreich. Quelle: Georg Hochmuth/APA/dpa

Auf dem EU-Gipfel in Brüssel kann nach Einschätzung des österreichischen Bundeskanzlers Sebastian Kurz eine grundlegende Trendwende in der Asylpolitik eingeleitet werden. Er sei sehr optimistisch, dass es in ihren Beratungen zu einem "Paradigmenwechsel" komme, sagte der konservative Politiker.



Vereinbart werden könnte die Errichtung sogenannter "Anlandezentren oder -plattformen" für Migranten, die sich von Nordafrika aus über das Mittelmeer Richtung Europa aufmachen wollten, so Kurz.