Innenministeriums-Staatssekretär Helmut Teichmann.

Das Bundesinnenministerium ist zuversichtlich, dass die stockende EU-Asylreform in den kommenden beiden Jahren gelingen kann. "Ich halte das für sehr realistisch", sagte Staatssekretär Helmut Teichmann auf die Frage, ob das schlecht funktionierende Dublin-System in den kommenden zwei Jahren abgelöst werden könne.



Nach den Dublin-Regeln ist jener EU-Staat für Asylanträge zuständig, auf dessen Boden Schutzsuchende zuerst den Boden der EU betreten haben. Das funktioniert in der Praxis allerdings kaum.