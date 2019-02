Bei der Europawahl am 26. Mai gehe es nicht um eine Abrechnung mit EU-Politik in Brüssel, sondern um die Frage, ob die Europäische Union aus ihrer eigenen Position heraus die Stärke bewahren könne, auch international eine wichtige Rolle zu spielen. "Europa steht an einer Kreuzung, wieder einmal", betonte sie. Kramp-Karrenbauer appellierte an alle Pro-Europäer, die "historische Herausforderung" anzunehmen. Nur so könnte die Versprechen von Wohlstand und Frieden in Europa weiter aufrecht gehalten werden.