Flüchtlinge im Mittelmeer. Symbolbild Quelle: Emilio Morenatti/AP/dpa

Die Visegrad-Gruppe hat in der Migrationspolitik 35 Millionen Euro für Grenzsicherung zugesagt. Das kündigten die Regierungschefs von Ungarn, Polen, Tschechien und der Slowakei an. Sie trafen sich mit EU-Kommissionschef Jean-Claude Junker und Italiens Ministerpräsident Paolo Gentiloni.



Italien leitet ein Projekt zur Grenzsicherung in Zusammenarbeit mit Libyen, das Flüchtlinge aus Afrika fernhalten soll. Die Visegrad-Gruppe lehnt die Umverteilung von Flüchtlingen in der EU ab.