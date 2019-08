Eine Fahne der europäischen Union. Symbolbild

Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Künstler aus ganz Europa können sich in den kommenden Wochen um die Teilnahme an einem EU-Austauschprogramm bewerben. Für das Programm i-Portunus seien Bewerbungen bis zum 5. September möglich, teilte die EU-Kommission mit. Das Programm unterstützt Künstler und Kulturschaffende, die in einem anderen Land für 15 bis 85 Tage arbeiten wollen.



Die EU stellt insgesamt eine Million Euro zur Verfügung. Im kommenden Jahr sollen weitere 1,5 Millionen Euro hinzukommen.