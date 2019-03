Theresa May, Premierministerin von Großbritannien.

Quelle: Steve Parsons/PA Wire/dpa

Die britische Premierministerin Theresa May hat bei den Londoner Abgeordneten um Zustimmung zu ihrem Brexit-Vertrag geworben. Zugleich warnte sie vor einem möglichen langfristigen Verbleib Großbritanniens in der EU. Dazu könne es kommen, wenn der Vertrag mit Brüssel weiterhin abgelehnt werde.



Das Land werde dann "die EU für viele Monate nicht verlassen, wenn überhaupt", schrieb May im "Sunday Telegraph". Bei einer Zustimmung würde May lediglich eine "kurze technische Verlängerung" beantragen.