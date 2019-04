Theresa May, Premierministerin von Großbritannien.

Die britische Premierministerin Theresa May will die EU um eine weitere kurze Verlängerung der Frist für den Brexit bitten. Das sagte May nach einer mehrstündigen Kabinettssitzung.



Zudem rief sie Oppositionsführer Jeremy Corbyn auf, gemeinsam nach einem Brexit-Plan zu suchen, dem das Parlament zustimmen könnte. Ohne eine derartige Einigung verlässt Großbritannien am 12. April die Staatengemeinschaft ungeordnet - der harte Brexit. Für den 10. April ist ein EU-Gipfel angesetzt.