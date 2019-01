Serbien ist seit März 2012 Beitrittskandidat. Zwei Jahre lang wurde aber die Aufnahme von Verhandlungen verhindert, weil Belgrad die Unabhängigkeit der ehemaligen serbischen Provinz Kosovo nicht anerkennt. Inzwischen strebt es unter EU-Vermittlung eine Normalisierung der Beziehungen an. Ob die Streitthemen so gelöst werden können, ist ungewiss. In den Beitrittsgesprächen mit Brüssel wurden bisher zwölf von 35 sogenannten Verhandlungskapiteln eröffnet, in denen die EU-Standards festgehalten sind. Vorläufig abgeschlossen sind die Gespräche bisher nur in den Bereichen Wissenschaft und Bildung.