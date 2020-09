Kanzlerin Merkel empfängt albanischen Ministerpräsidenten.

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Angela Merkel beharrt auf einer EU-Beitrittsperspektive für Albanien. Dass die Länder des Westbalkans an die Union herangeführt würden, sei nicht nur in deren Interesse, sondern auch im Interesse der EU, sagte Merkel bei einem Besuch des albanischen Ministerpräsidenten Edi Rama in Berlin.



Für die EU nannte sie etwa geopolitische Erwägungen als Grund. Daher wäre es gut, wenn diese Staaten beiträten. Sie hoffe, dass es auf dem EU-Gipfel im März zu einem entsprechenden Beschluss komme, sagte die CDU-Politikerin.