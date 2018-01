In Frankreich sind seit April mehr als 240.000 mit Fipronil belastete Eier auf den Markt gekommen. 196.000 belastete Eier aus Belgien seien zwischen Mitte April und Anfang Mai in den Handel gelangt, sagte Landwirtschaftsminister Stéphane Travert im Sender RMC. "Diese Eier wurden bereits konsumiert, ohne Folgen für die Gesundheit." Eine Ladung von 48.000 belasteten Eiern aus den Niederlanden sei in der zweiten Junihälfte in Geschäften der Supermarktkette Leader Price angeboten worden, so Travert weiter.