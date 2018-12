So sollen im Falle eines ungeregelten Austritts die Finanzströme zunächst ohne Unterbrechung aufrecht erhalten werden. Die EU-Kommission erklärte, so solle etwa die zentrale Abwicklung von Finanzderivaten für zwölf Monate fortgesetzt werden. Der gleiche Zeitraum sei für so genannte OTC-Derivate vorgesehen, die direkt zwischen Finanzhäusern gehandelt werden. Auch im Luftverkehr und im Handel sollen demnach Unterbrechungen vermieden werden.



Auch der Flugverkehr zwischen der EU und Großbritannien soll mit Notfallmaßnahmen aufrechterhalten werden. Die jetzigen Vorschläge könnten lediglich ein Grundangebot an Flügen gewährleisten, teilte die EU-Kommission. Ein kompletter Zusammenbruch solle so vermieden werden. Voraussetzung sei allerdings, dass London den EU-Airlines die gleichen Rechte einräume.