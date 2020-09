Das Europäische Parlament in Strasburg. Archivbild

Wenige Tage nach dem Brexit debattiert das EU-Parlament heute die künftigen Beziehungen der EU mit Großbritannien. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen präsentiert den Abgeordneten ihre Linie für die Verhandlungen mit London.



Das Parlament will aber in einer Resolution einen schärferen Kurs fordern. So sollen Zölle für einige Produkte nicht von vorneherein ausgeschlossen werden. Die Gespräche mit Großbritannien sollen im März beginnen und vor Ende der Brexit-Übergangsphase im Dezember ein Abkommen zuwege bringen.