Viele Gebäude wurden durch die Erdbeben und den Tsunami zerstört. Quelle: Uncredited/AP/dpa

Bei den schweren Erdbeben und dem folgenden Tsunami sind auf der indonesischen Insel Sulawesi laut Katastrophenschutzbehörde mindestens 420 Menschen ums Leben gekommen. Zudem gibt es mehr als 500 Verletzte.



Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zeigte sich in einem Kondolenzschreiben an Indonesiens Präsidenten Joko Widodo zutiefst erschüttert. Ähnlich äußerte sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Von der EU hieß es, man stehe an der Seite der Menschen und Behörden und habe Hilfe angeboten.