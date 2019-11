Erstwähler mit 45 Jahren: Wenn die Briten bei der Parlamentswahl am 12. Dezember an die Urnen gehen, darf Axel Antoni zum ersten Mal seine Stimme abgeben. Der frischgebackene Deutsch-Brite ist einer von geschätzt 140.000 EU-Bürgern, die seit dem Brexit-Referendum vor drei Jahren in Großbritannien eingebürgert wurden. Und Antoni wird nicht irgendwo wählen - er wohnt in Uxbridge, einem Vorort Londons, und gleichzeitig Wahlkreis des Premierministers und Brexit-Vorkämpfers Boris Johnson. "Ich bin britischer Staatsbürger geworden, weil ich der Regierung nicht traue", sagt der Familienvater. Mit seiner britischen Frau hat er zwei Kinder, seit 21 Jahren lebt und arbeitet er in England. Das Votum der Briten, aus der EU auszutreten, hat nicht nur seine Rechte, sondern auch die von über drei Millionen anderen EU-Bürgern in Großbritannien in Gefahr gebracht. "Wir mussten vom Spielfeldrand zugucken, wie über unser Leben entschieden wird", erinnert er sich. "Das ist ungerecht."