Die Europäische Union hofft trotz des britischen Neins zum Brexit-Vertrag weiter auf eine gütliche Trennung mit Großbritannien. "Ein geordneter Austritt bleibt in den nächsten Wochen unsere absolute Priorität." Das sagte EU-Chefunterhändler Michel Barnier im Europaparlament.



Allerdings sei die Gefahr eines No-Deal-Brexit so groß wie nie. Die nächsten Entscheidungen lägen allein in Großbritannien. Man werde bis zum Schluss konstruktiv an einer Lösung arbeiten, versicherte der Unterhändler.