Gegenwind aus der EU bekommt China zunehmend auch beim Thema 5G, einer Schlüsseltechnologie, in der China sich als weltweiter Spitzenreiter positionieren und Maßstäbe setzen will. Vor allem Frankreich hat Bedenken, künftig mit dem Tech-Riesen Huawei zusammen zu arbeiten. Man befürchtet Hintertüren in den Produkten des Konzerns, die Informationen abgreifen und an China weiterleiten, im schlimmsten Falle sogar ganze Netzwerke komplett abschalten könnten.



Die Vorbehalte sind in Grunde die gleichen, die Huawei in den USA entgegenschlagen und die die angestrebte Marktführerschaft des Unternehmens dort in weite Ferne haben rücken lassen. Li Keqiang wird sich nach Kräften bemühen, sie in Europa frühzeitig zu zerstreuen, um seinen heimischen Unternehmern zumindest diesen Markt weiterhin offen zu halten. Denn würde nach den USA nun auch die EU als potenzieller Großkunde ausfallen, wäre das ein harter Schlag.