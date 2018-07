Die Risiken von noch enger werdenden Handelsbeziehungen mit China sind nicht zu unterschätzen und müssen durch klare Regeln minimiert werden. Jacopo Pepe, Chinaexperte der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik

Den Europäern sind diese Gefahren genauso bekannt wie den Amerikanern. Was aber in der EU fehlt, ist ein Schulterschluss. Zu unterschiedlich sind die Interessen der größeren und kleineren, der reicheren und ärmeren Mitgliedsstaaten. Letztere sind mehr auf das Geld aus China angewiesen und daher weniger gewillt, China in manchen Fragen Widerstand zu zeigen. Eine einheitliche Stimme der EU ist jedoch unerlässlich, um in der Wirtschaft nicht den Anschluss zu verlieren. "Die Risiken von noch enger werdenden Handelsbeziehungen mit China sind nicht zu unterschätzen und müssen durch klare Regeln minimiert werden", sagt Jacopo Pepe, China- und Eurasienexperte der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik.