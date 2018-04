Wir berechnen für Regulatoren routinemäßig die Konsequenzen einer geordneten Abwicklung von Positionen in unseren Handelsbüchern. Das ist übliche Praxis in der Finanzindustrie. Reaktion der Deutschen Bank

Dass die Nachricht in diesen Tagen herauskommt, ist auffällig. Denn vor wenigen Tagen erst hat die Deutsche Bank einen neuen Chef bekommen - Christian Sewing hat den Posten von seinem Vorgänger John Cryan übernommen. "Ich denke, dass das ein bisschen ungünstig ist", sagt der Banken-Analyst Philipp Häßler von der Privatbank Equinet. "Denn die Deutsche Bank hatte ja verschiedene schlechte Presse in den letzten Wochen. Das ist vom Timing her etwas ungünstig."



Auf die Frage nach dem Warum dieser Nachricht bekommt man heute allgemeine oder gar keine verlässlichen Aussagen: Die Europäische Zentralbank äußert sich nicht, schon gar nicht zu einzelnen Banken. Die Deutsche Bank antwortet mit allgemeinen Sätzen: "Wir berechnen für Regulatoren routinemäßig die Konsequenzen einer geordneten Abwicklung von Positionen in unseren Handelsbüchern. Das ist übliche Praxis in der Finanzindustrie." Das zumindest sehen die meisten Beobachter auch so.