May wird vor der Abstimmung noch einmal vor das Parlament treten.

Quelle: Ben Birchall/PA Wire/dpa

Die EU hält eine Verschiebung des Brexits über den 29. März hinaus für möglich. Das sagten Diplomaten in Brüssel. Am Dienstagabend soll das britische Parlament über den von Premierministerin Theresa May ausgehandelten Austrittsvertrag abstimmen. Eine Niederlage der Regierung gilt als wahrscheinlich, wie Handelsminister Liam Fox in der BBC eingestand.



May will am Nachmittag vor das Parlament treten und weitere Zusicherungen der EU präsentieren, um den Widerstand gegen ihr Abkommen aufzuweichen.