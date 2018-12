Einkaufsbeutel

Beim Einkaufen Stofftaschen oder Körbe nutzen. Wenn diese über eine lange Zeit hinweg verwendet werden, sind sie nicht nur umweltschonender als Einweg-Plastiktüten, sondern auch umweltschonender als Papiertüten.

Weitere Tipps zur Vermeidung von Plastiktüten finden Sie hier.



Obst und Gemüse

Kaufen Sie Obst und Gemüse, das ohne Verpackung angeboten wird. Statt der dünnen Einweg-Plastiktüten können Sie es in dünne, wiederverwendbare Stoffbeutel packen und abwiegen.

Laut einer Studie des Naturschutzbund Deutschland (NABU) wird 63 Prozent des Obst und Gemüses verpackt verkauft - Tendenz steigend.



Käse und Wurst

An manchen Käse- und Wursttheken kann man die Produkte in selbst mitgebrachte Gefäße packen lassen. Oft ist dies in kleineren Läden, Bioläden oder auf Wochenmärkten möglich. Manche Geschäfte verweigern dies mit Hinweis auf Bedenken bezüglich der Hygiene. Es gibt aber keine allgemeingültigen Hygiene-Vorschriften, die das Befüllen eigener Gefäße verbieten würden. Oft kann ein Kompromiss gefunden werden, indem mitgebrachte Gefäße befüllt werden, dabei aber nicht hinter die Theke gehalten werden dürfen.



Milch, Joghurt und Co

Milch und Milchprodukte in Gläsern statt in Plastikverpackungen kaufen, am besten in Mehrweg-Gläsern.



Trinkwasser & sonstige Getränke

Wer Wassersprudler nutzt, spart nicht nur Verpackungsmüll ein, sondern auch das mühselige Tragen der Flaschen. Sprudler können in Deutschland gut verwendet werden, da die Trinkwasserqualität sehr gut ist. Wichtig ist nur das regelmäßige Säubern der Geräte. Wer Wasser oder andere Getränke kaufen möchte, sollte am besten Mehrwegflaschen nutzen. Am besten aus Glas, denn diese können wesentlich häufiger wieder befüllt werden als Plastikflaschen.

Mehr Informationen rund um unser Trinkwasser finden Sie auf den Seiten der Verbraucherzentrale.



Großverpackungen statt Einzelportionen

Der Trend geht hin zu immer kleineren Portionen - doch dies bedeutet mehr Verpackungsmüll. Kaufen Sie große Packungen und vermeiden Sie Produkte, die mehrfach verpackt sind.



Verpackungsfreie Supermärkte

In vielen Städten gibt es inzwischen kleine Supermärkte, in denen die Produkte unverpackt verkauft werden. Die Käufer können dazu ihre eigenen Gefäße mitbringen. Eine Liste der verpackungsfreien Supermärkte finden Sie hier.

