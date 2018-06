Es geht um einen Risikokapitalfonds der so genannten Investitions- und Beteiligungsgesellschaft IGB. Mit dieser Gesellschaft will das Land Sachsen-Anhalt seine Wirtschaftsstrukturen wettbewerbsfähig machen. In die IGB flossen 2017 162,3 Millionen Euro an EU-Fördergeldern. Das Geld sei zur Förderung des Mittelstands in Sachsen-Anhalts gedacht gewesen, sei aber nicht zweckgemäß eingesetzt worden, sagte Olaf-Chef Ilett: "Es war ziemlich klar, dass das Geld in einigen Fällen nicht für kleine Unternehmen ausgegeben wurde, sondern für größere. Sie gehörten nicht alle zu den vorgesehenen Branchen und sie waren nicht alle in Sachsen-Anhalt."



Diebstahl oder Unterschlagung konnte allerdings nicht nachgewiesen werden. Aber es habe "erhebliche Interessenkonflikte" örtlicher Entscheidungsträger gegeben. "Die Kommission sah das als irregulär genug, um das gesamte Geld zurückzuverlangen", sagte der amtierende Behördenchef. "Das war einer der großen Fälle."



Die Landesregierung in Magdeburg sieht den Sachverhalt allerdings anders und will notfalls gegen die Rückforderung klagen, wie sie Ende April erklärte. Die Argumente der Olaf-Ermittler seien unzureichend.