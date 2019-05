Abholzung im Regenwald zum Anbau von Ölpalmen.

Quelle: reuters

Ein weiteres Problem ist der europäische Konsum. Der neue Report warnt vor einem Export von Umweltproblemen in andere Teile der Welt durch Nahrungs- und Warenverbrauch in der EU. Futtermittelimporte in Form von Soja aus Brasilien, Palmöl für Biotreibstoffe aus Indonesien oder Kakao von der Elfenbeinküste haben in diesen Ländern zu erheblichen Umweltzerstörungen geführt. Durch Entwaldung und Monokultur-Anbau, aber auch Überfischung, Überjagung und Zersiedelung ist die weltweite Artenvielfalt binnen 40 Jahren um 60 Prozent zurückgegangen.



"Auch der Konsum sollte auf Nachhaltigkeit ausgerichtet sein, Verschwendung, Übermaß und Gier sollten abgeschafft und nur noch ökologisch tragfähige Produkte konsumiert werden", so Claudia Kemfert vom DIW.