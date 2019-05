Die EU lässt sich hier auf einen Informationskrieg ein. Sie macht im Grunde genommen spiegelbildlich genau das, was auch von der Gegenseite kommt. Tobias Pflüger, Linke

Allerdings stehen die EU-Faktenjäger auch in der Kritik. Tobias Pflüger, Bundestagsabgeordneter der Linken, beobachtet die Arbeit der Task Force von Anfang an. In seinen Augen steht auf dem Blog oft nichts anderes als Gegenpropaganda zu dem, was prorussische Medien veröffentlichen. "Die EU lässt sich hier auf einen Informationskrieg ein. Sie macht im Grunde genommen spiegelbildlich genau das, was auch von der Gegenseite kommt." Pflüger plädiert vielmehr für eine Stärkung von Faktenchecks in unabhängigen Medien.