Wenn die EU-Finanzminister sich heute in Tallinn zusammensetzen, dürfte es zornig und hoch hergehen. Vor allem Frankreich ist erzürnt über die Aktivitäten solcher Konzerne wie Google, die in Europa Geschäfte machen, ihren Gewinn aber grundsätzlich in Steueroasen verbuchen. Dass einige EU-Mitgliedsländer da munter mit dabei sind, macht es nicht besser. So hat der Computer- und iPhone-Riese Apple tatsächlich in Irland einen Steuersatz von 0,005 Prozent gezahlt - das treibt dem Normalbürger die Tränen in die Augen.