Wie die Pipelines Nord Stream 1 (blau) und Nord Stream 2 (gestrichelt) verlaufen.

Quelle: ZDF

Merkel trat auch Spekulationen entgegen, dass ihr Verhältnis zum französischen Präsidenten Emmanuel Macron gestört sei, weil dieser einen gemeinsamen Auftritt bei der Münchner Sicherheitskonferenz in der nächsten Woche überraschend abgesagt hat. Auch wenn Macron in München nicht dabei sei, werde es "viele Zusammentreffen geben, an denen Sie sich überzeugen können, dass der Geist des Aachener Vertrages lebt". Kürzlich hatten Deutschland und Frankreich ihre Freundschaft im Aachener Vertrag bekräftigt.