Von mehr als 1.300 Küstenfischern zu DDR-Zeiten sind noch 226 übrig geblieben. Fünf weitere wollen zum Jahresende aufhören. "Wir kämpfen jeden Tag, wir wissen nicht, was morgen ist. Es kann sein, dass morgen schon Schluss ist. Und wir haben in Boote, in Fanggeschirr investiert. Viele haben Kredite aufgenommen. Es ist einfach traurig, dass dieser Beruf einschläft", sagt Fischer Uwe Krüger.