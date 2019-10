Nach Johnsons Vorschlag soll Nordirland mit Großbritannien in einer Zollunion bleiben. Nur so sei ein "sinnvoller Brexit" möglich, schreibt Johnson in einem Brief an EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Denn durch diese Lösung sei die Handelspolitik nach dem Brexit "von Anfang an unter der Kontrolle des Vereinigten Königreichs" und London könnte anders als beim bisherigen Backstop Handelsabkommen mit dem Rest der Welt schließen.