Menschenhandel über das Mittelmeer. Quelle: Lena Klimkeit/dpa

Die EU-Kommission will verstärkt gegen Menschenhandel vorgehen. "Es ist nicht akzeptabel, dass Menschen im 21. Jahrhundert noch wie Ware gehandelt und ausgebeutet werden", sagte EU-Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos in Brüssel.



Ab 2018 will die Kommission Mitgliedstaaten ermutigen, diejenigen zu bestrafen, die Dienste von Opfern von Menschenhandel nutzen. Für Opfer will sie den Zugang zu ihren Rechten verbessern. Besonders Kinder sollen in der EU künftig besser geschützt werden.