Ein Unkrautvernichtungsmittel mit Glyphosat. Archivbild

Quelle: Patrick Pleul/ZB/dpa

Umstrittene Studien über das Krebsrisiko des Unkrautvernichters Glyphosat müssen nach einem EU-Gerichtsurteil öffentlich gemacht werden. Die Entscheidung der EU-Lebensmittelbehörde Efsa, solche Untersuchungen unter Verschluss zu halten, sei nichtig, sagten die Richter.



Glyphosat war 2017 in der EU für weitere fünf Jahre zugelassen worden. Vor allem in Deutschland hatte es heftige Proteste gegeben. Die Krebsforschungsagentur der WHO stufte das Mittel als "wahrscheinlich krebserregend" ein.