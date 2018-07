Hinkley Point C soll 2023 ans Netz gehen. Symbolbild Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Die Atomindustrie in der EU darf weiter auf Milliarden-Subventionen bauen. Das Gericht der Europäischen Union wies eine Klage Österreichs gegen staatliche Finanzhilfen für den britischen Atomkraftwerk-Neubau Hinkley Point C ab.



Eine Förderung der Kernenergie decke sich mit dem Ziel der Euratom-Gemeinschaft und jedes Land in der EU habe das Recht, zwischen verschiedenen Energiequellen zu wählen, so das Gericht. Das Urteil sorgte für Empörung bei Grünen und Umweltschützern.