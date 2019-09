EU-Gesundheitskommissar Vytenis Andriukaitis. Archivbild

Quelle: Geert Vanden Wijngaert/AP/dpa

EU-Gesundheitskommissar Vytenis Andriukaitis plädiert für eine Impfpflicht in Ländern mit sinkenden Impfraten. "Wenn man sich das epidemiologische Bild anschaue, sollte man das Impfen verpflichtend machen", sagte Andriukaitis. Das mache wissenschaftlich absolut Sinn.



Im Zentrum der Impfdebatte stehen die Masern, die als relativ leicht vermeidbar gelten und sich dennoch in Europa wieder ausbreiten. Die WHO hatte in der Region Europa im ersten Halbjahr 2019 rund 90.000 Fälle registriert.