Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU).

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Angesichts der Ausbreitung des Coronavirus kommen die EU-Gesundheitsminister zu einem weiteren Sondertreffen in Brüssel zusammen. Ziel der Beratungen, an denen auch Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) teilnimmt, ist eine enge Koordinierung. Bis Donnerstagabend waren nach ECDC-Angaben in Europa rund 4.200 Infektionen registriert.



Die 27 EU-Staaten hatten bereits Mitte Februar ein gemeinsames Vorgehen abgesprochen. Doch der Umgang mit der Epidemie ist in den einzelnen Staaten unterschiedlich.