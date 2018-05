Am 4. Dezember - also in zehn Tagen - will EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker mit May Bilanz der bisherigen Verhandlungen ziehen. Juncker sagte am Freitag, es gebe Bewegung: "In welche Richtung weiß ich nicht, aber ich hoffe in die gute Richtung." Am 4. Dezember "werden wir sehen, ob es ausreichenden Fortschritt gibt".