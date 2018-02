Die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel schlug kurz vor dem Gipfel vor, man solle doch bei der Strukturförderung auch Kommunen und Gemeinden bedenken, die sich für die Flüchtlingsintegration engagierten. Die Osteuropäer, die kaum Migranten aufnehmen, werden den Hinweis registriert haben. Überhaupt will Deutschland mehr Bedingungen an die Vergabe von Geldern knüpfen, so prüft die EU-Kommission auch, ob man Ländern wie Polen, die die Rechtsstaatlichkeit untergraben, Mittel kürzen könnte.



Die Westeuropäer wollen gern mehr Geld für "neue" Politik, wie Forschung, Digitales und Jugendaustausch - wie das Erasmus-Programm - ausgeben und eher bei "alten" Fördermitteln in der Landwirtschaft und bei den Strukturfonds kürzen.