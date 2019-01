Die britische Premierministerin Theresa May ging mit schweren Bürden in den Gipfel: Zum einen gab es Irritationen, weil einige führende Politiker in London erklärten, die bereits verkündete Einigung über die drei EU-Kernforderungen sei nicht mehr als eine vorläufige Vereinbarung. Zudem behielt sich das Unterhaus am Mittwochabend gegen ihren Willen beim Brexit-Gesetz das letzte Wort und damit eine Vetomöglichkeit vor.