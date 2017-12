Heute treffen sich in der estnischen Hauptstadt Tallinn die Staats-und Regierungschefs der EU. Estland hat die EU-Ratspräsidentschaft inne und will die EU teilhaben lassen an der Idee des digitalen Fortschrittes. Doch den Durchbruch wird man von diesem "Digitalgipfel" wohl nicht erwarten dürfen, denn beschlossen wird erst einmal nichts. Die Staats- und Regierungschefs der EU-Länder werden eine Vision für die digitale Zukunft Europas bis 2025 skizzieren. Estland drückt dabei mächtig auf die Tube: Ein digitaler Binnenmarkt muss rasch her, um den Anschluss an China oder die USA nicht zu verlieren. Was im Handel funktioniert, soll im Netz Programm werden.