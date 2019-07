Christine Lagarde (Archiv).

Quelle: Michel Euler/AP/dpa

Die Chefin des Internationalen Währungsfonds, Christine Lagarde, soll Mario Draghi an der Spitze der Europäischen Zentralbank (EZB) nachfolgen. Darauf verständigten sich die EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel, wie Ratspräsident Tusk mitteilte.



Der belgische Ministerpräsident Charles Michel ist als Ratspräsident vorgesehen, der spanische Außenminister Josep Borrell als Außenbeauftragter. Tusk hatte das Personalpaket in stundenlangen Gesprächen mit Gipfelteilnehmern getestet.