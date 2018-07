Doch die Bewegung, die es in der EU in Sachen Grenzschutz und Abwehr von Migration vor allem aufgrund der neuen rechtskonservativen Regierungen in Österreich und Italien gibt, hilft Merkel für den unionsinternen Streit nicht viel. Denn Horst Seehofer und Markus Söder fordern Maßnahmen in einem anderen Bereich der Migration: bei den Binnenflüchtlingen in der EU. Vor allem denen, die im einen Land registriert sind, aber in ein anderes weiterreisen: Geflüchtete also, für die zum Beispiel Italien zuständig ist, die sich aber in Deutschland aufhalten. Beschließe der EU-Gipfel keine "wirkungsgleichen Maßnahmen", so die CSU-Position, werde Innenminister Seehofer Abweisungen an der Grenze anweisen – gegen den Willen Merkels. Es wäre der große Koalitions-Knall.